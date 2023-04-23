القاهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسدان البرلمان العربي اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.وحذر البرلمان العربي في بيان اليوم، من تداعيات تلك الاعتداءات والممارسات الاستفزازية الصارخة التي تقوم بها قوات الاحتلال في مصلى باب الرحمة والأماكن المقدسة، وما تشكله من خطورة ستؤدي إلى مواجهات جديدة.وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وضرورة التزام سلطات الاحتلال بالوضع الحالي في القدس وعدم جر المنطقة لحرب دينية لا تستطيع وقفها.//انتهى//22:39ت م0073