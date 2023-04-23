القاهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية جزر القمر ظهير ذو الكمال.وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان، وتأكيد ضرورة استماع الأطراف السودانية لصوت المنطق والتعاطي بصورة إيجابية مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة.//انتهى//23:09ت م0075