حلب 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسقدّم مشروع الاستجابة الطبية العاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا خدماته الطبية المتنوعة لـ 70.896 مستفيدًا، خلال شهر مارس 2023 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال شهر مارس تشغيل 20 عيادة متنقلة في المناطق المتضررة من الزلزال، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وتوزيع حليب الأطفال، والكراسي المتحركة للفئات الأشد احتياجا في سوريا، حيث بلغت نسبة الذكور 43% ونسبة الإناث 57%، بينما شكّلت نسبة النازحين 66% والمقيمين 34% من إجمالي المستفيدين.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //23:10ت م0076