القاهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واستعادل فريق بيراميدز المصري مع ضيفه فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وتقدم اللاعب رانجا تشيفافيرو لصالح جالانتس في الدقيقة 56، بينما تعادل اللاعب رمضان صبحي لبيراميدز في الدقيقة 92 بهدف من ضربة جزاء.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً يوم الأحد المقبل في جنوب أفريقيا بمباراة الإياب الحاسمة للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.// انتهى //23:26ت م0079