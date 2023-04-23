القاهرة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسأعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 436 مواطناً مصرياً من السودان بالتنسيق مع السلطات السودانية.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في تصريح اليوم، أن عملية الإجلاء تأتي في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان.وأكد المتحدث استمرار السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.// انتهى //23:46ت م0080