جدة 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واستأهل فريق الهلال، إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، بعد الفوز على فريق الاتحاد (1-0)، في المباراة التي لعبها الفريقان مساء اليوم في ملعب الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.وينتظر الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المتأهل من المباراة التي تجمع فريقي النصر والوحدة، مساء غدٍ الاثنين في ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.هدف المباراة الوحيد للهلال جاء عن طريق قائد الاتحاد أحمد حجازي بالخطأ في مرمى فريقه، بعد أن غير اتجاه كرة عرضية من المحترف المالي في صفوف الهلال موسى ماريقا.// انتهى //00:09ت م0001