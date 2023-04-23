رفحاء 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واسنظمت جمعية التنمية الاجتماعية بمركز لينة في منطقة الحدود الشمالية فعاليات متنوعة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك طوال أيام العيد.وأوضحت الجمعية أن الفعاليات تتضمن مجموعة من الألعاب وعروض المرح الممتعة، وتوزيع الهدايا من صنع الأطفال بالإضافة لبرامج وفقرات متنوعة ومسلية يستمتع بها الصغار، بهدف نشر الفرح والبهجة بين الأطفال بقدوم العيد السعيد، وتعميق أواصر المحبة والتآلف بينهم.// انتهى //00:18ت م0003