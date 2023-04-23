تبوك 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واساختتمت أمانة منطقة تبوك مساء اليوم فعالياتها الترفيهية بمناسبة عيد الفطر، وذلك في مواقع متفرقة من مدينة تبوك وعدد من محافظاتها .وأشارت الأمانة الى انها قدمت وعلى مدى ثلاثة أيام أكثر من 12 فعالية ترفيهية، بدأت باكورة فعالياتها بسيارة الهدايا والتي انطلقت صبحية يوم العيد ومن ساحات جامع الوالدين مروراً بعدد من أحياء مدينة تبوك وانتهاءً بالحديقة المركزية، وزعت من خلالها مايزيد عن 7 الآف هدية.وأضافت الأمانة ان مواقع الاحتفالات بمدينة تبوك " منتزه الأمير فهد بن سلطان والحديقة المركزية وجادة الأمير فهد بن سلطان " حفلت بتقديم العديد من الفعاليات التي شملت عروض مختلفة من الألوان الشعبية والموسيقية والحركية وعروض الفنتازيا وفرق أطفال، كما تميزت الفعاليات بفقرات متنوعة ومسابقات، وسط أجواء ممتعة وتفاعل كبير من قبل العائلات للمشاركة في متابعة الفعاليات التي بدأت عقب صلاة العصر وامتدت إلى الساعة الحادية عشر ليلاً.وفي الإطار نفسه قدمت عدد من البلديات التابعة لأمانة المنطقة فعاليات مختلفة بمناسبة عيد الفطر المبارك, حيث شهد منتزه شمال زاعم بمحافظة الوجه وساحة منطقة هداج بمحافظة تيماء ومركز الشبحة , على العديد من الفعاليات المتنوعة والمتعددة التي شملت ألعابًا شعبية وفرق فلكلور شعبية ومسابقات وجوائز متنوعة وأركان للأطفال وتوزيع عدد من الهدايا بهذه المناسبة.// انتهى //00:19ت م0004