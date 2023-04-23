الرياض 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسواصل مهرجان "حيّ العيد -من الفايزين من العايدين-" الذي يأتي بتنظيم وزارة الثقافة وبدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030"، فعالياته في ثالث أيام عيد الفطر السعيد، في ثلاثة مواقع بمدينة الرياض، وهي: ساحة المصمك، وسوق الزل، وشارع السويلم.واستمتع زوار مهرجان "حيّ العيد" بمناطق المهرجان المختلفة التي شملت منطقة الضيافة "عيدنا في البيت الكبير"، ومنطقة "عيدنا في جمعتنا" التي تتضمن عروضاً موسيقية حية،إضافة إلى عروض لفرق استعراضية، وفنانين كوميديين.كما عاش زوار المهرجان أجواء الفرحة والبهجة أثناء توزيع "بائع البالونات" هدايا للأطفال خلال تجوله في جنبات المنطقة التي شهدت إقامة "مسيرة العيد" بما تتضمنه من فقرات وعروض متنوعة، وأخذت منطقة "عيدنا في بهجتنا" الأطفال في رحلة مسلّية من خلال ركن "عالم الحلويات"، ومنطقة "عيدنا في وناستنا" التي تفاعل الجمهور فيها مع مجموعة من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، إلى جانب السُفرة السعودية بمأكولاتها الشهية؛ وصولًا إلى منطقة "عيدنا متواصل" التي تتضمن سوقاً شعبياً؛ يقدم للزوار فرصة اقتناء تذكارات لتجربتهم الخاصة في هذا اليوم السعيد.// انتهى //00:58ت م0005