المدينة المنورة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسنظمت أمانة المدينة المنورة، أمس، فعاليات احتفال أهالي و زوار المدينة المنورة في حديقة الملك فهد المركزية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ .وشهدت الفعاليات جملة من الأنشطة والبرامج و العروض الترفيهية والفنون الشعبية، والعروض الحية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال وأكشاك الحرفيين ومنطقة الطعام.كما شملت الفعاليات إقامة أجنحة للمنتجات الزراعية، والمصنوعات اليدوية، ومسرح للطفل، وعرض للسيارات الكلاسيكية، والفنون التشكيلية، إضافة إلى العروض التفاعلية من الفرق الحية والفرق العملاقة التي جابت موقع الفعاليات مقدمةً العديد من الفقرات الترفيهية للصغار والكبار لإضفاء المزيد من المرح على أجواء العيد وغيرها الكثير من الفعاليات التي سمحت لأهالي المدينة وزائريها والمقيمين فيها بقضاء وقت ممتع في هذه المناسبة السعيدة.// انتهى //01:00ت م0007