سياحة وترفيه / أمانة حائل تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك 2023 وسط حضور لافت من الزوار
الاثنين 1444/10/4 هـ الموافق 2023/04/24 م واس
حائل 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واس
اختتمت أمانة منطقة حائل اليوم فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك 2023 ، بالعديد من البرامج والفعاليات المميزة التي استحوذت على إعجاب آلاف العائلات للمشاركة في متابعة الفعاليات .
ونفذت الأمانة العديد من البرامج في حديقة السلام ، وممشى الأمير عبدالعزيز بن سعد ، وممشى الفجر ، حيث اشتملت على مسرح للطفل والعروض الفنية ، والعرضة السعودية والسامري ، وأمسيات شعرية ، بالإضافة إلى فقرات متنوعة ومسابقات وهدايا وسط أجواء ممتعة ومميزة وتفاعل كبير من قبل الأهالي والأطفال التي ارتسمت مظاهر الفرح والإبتهاج على محياهم .
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