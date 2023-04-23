حائل 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واساختتمت أمانة منطقة حائل اليوم فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك 2023 ، بالعديد من البرامج والفعاليات المميزة التي استحوذت على إعجاب آلاف العائلات للمشاركة في متابعة الفعاليات .ونفذت الأمانة العديد من البرامج في حديقة السلام ، وممشى الأمير عبدالعزيز بن سعد ، وممشى الفجر ، حيث اشتملت على مسرح للطفل والعروض الفنية ، والعرضة السعودية والسامري ، وأمسيات شعرية ، بالإضافة إلى فقرات متنوعة ومسابقات وهدايا وسط أجواء ممتعة ومميزة وتفاعل كبير من قبل الأهالي والأطفال التي ارتسمت مظاهر الفرح والإبتهاج على محياهم .// انتهى //01:19ت م0008