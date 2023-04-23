المدينة المنورة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسرسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بالمدينة المنورة، الذين امتلأت بهم ساحات المتنزهات والمرافق العامة، صحبة عائلاتهم منذ إطلالة أيام عيد الفطر المبارك.ورصدت عدسة "واس" فرحة الأطفال بالعيد من خلال وجودها في فعاليات العيد بالمدينة المنورة الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة المباركة.// انتهى //01:20ت م0009