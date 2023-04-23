رفحاء 03 شوال 1444 هـ الموافق 23 أبريل 2023 م واساختتمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، فعاليات مهرجان "عيدنا فرحة" بمناسبة عيد الفطر، في كل من "سوق لينة التاريخي، وحديقة الرواد بتربة،وإستاد قبه الرياضي، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وشهدت حضور الأهالي والزوار،الذين استمتعوا بتلك البرامج المُميزةٌ،وغَمَرَتْهم الفرحة والسعادة.وتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية وفنية لمختلف شرائح المجتمع، شملت الألعاب الكرنفالية، والأمسيات الموسيقية، والخيمة الشعبية، وألعاب الأطفال، ونقش الحناء، والرسم على الوجه، وعربات الأطعمة، وأكشاك الطعام، وتوزيع العيديات، وعروض الأطفال، وأغاني العيد، والعرضة السعودية، والأمسيات الفنية، والمسابقات، وتوزيع الهدايا والجوائز، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي جسدت مظاهر احتفالات العيد.// انتهى //01:20ت م0010