ويلينغتون 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر اليوم, منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا.وأفادت الهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية, بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.كما أوضح نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية "تسونامي" أن في بداية الزلزال أصدر النظام تحذير بوجود خطر من حدوث "تسونامي" لكنه ألغى التحذير لاحقا.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .// انتهى //05:26ت م0015