القاهرة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، استعرضا خلاله تطورات الأزمة السودانية وجهود البلدين لتهدئة الأوضاع في السودان.ونشرت إعلان وزارة الخارجية المصرية أمس بدء إجراءات إجلاء المصريين من المناطق الآمنة بالتنسيق مع السلطات السودانية، وفقًا لخطة محكمة لضمان سلامتهم.وتناقلت صحف الاثنين دعوة المتحدث بـاسـم العملية السياسية في السودان قيادتي الجيش والدعم السريع للجلوس على طاولة تفاوض تضم العسكريين والمدنيين للوصول لحلول دائمة توقف النزاع المسلح وتتوصل لصيغة تضمن السلام والأمن والتداول السلمى للسلطة.وعرجت على إدانة جامعة الدول العربية اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفطر من خلال الاعتداء على مصلى باب الرحمة.وتطرقت صحف مصر إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحاجة إلى إجراءات مناخية عاجلة مع تخفيضات أعمق وأسرع للانبعاثات للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.// انتهى //09:12ت م0019