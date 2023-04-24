سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى
الاثنين 1444/10/4 هـ الموافق 2023/04/24 م واس
القدس المحتلة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وعبثت بمحتوياته.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال حاصرت مصلى باب الرحمة، وعبثت بمحتوياته، وذلك بالتزامن مع منع المصلين والعاملين فيه من الوصول إليه.
وفي السياق ذاته، جدد المستوطنون اليوم، عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل الانتشار المكثف على أبواب الأقصى.
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10:04ت م
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