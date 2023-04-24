القدس المحتلة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وعبثت بمحتوياته.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال حاصرت مصلى باب الرحمة، وعبثت بمحتوياته، وذلك بالتزامن مع منع المصلين والعاملين فيه من الوصول إليه.وفي السياق ذاته، جدد المستوطنون اليوم، عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل الانتشار المكثف على أبواب الأقصى.// انتهى //10:04ت م0020