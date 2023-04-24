الدمام 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسيشارك المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006) اليوم، في بطولة البحر الأبيض المتوسط، في مدينتي نابل وبني الخير بتونس، التي تستمر إلى 30 أبريل الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج المنتخب الإعدادي للبطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين.ووضعت البطولة، التي تضم 13 منتخبًا، ناشئين أخضر اليد في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات تونس ومونتينيغرو والجزائر وإيطاليا والكويت وتركيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات فرنسا واليونان ورومانيا وإسبانيا ومصر وكرواتيا.وسيبدأ الأخضر مشواره في البطولة اليوم بلقائين، أمام المنتخب الكويتي عند الساعة 1:30 مساءً، والآخر أمام المنتخب التونسي عند الساعة 8:00 مساءً، فيما سيواجه غدًا الثلاثاء منتخب مونتينغرو عند الساعة الساعة 11:00 صباحاً، والمنتخب الإيطالي عند الساعة 5:30 مساءً، وسيلتقي الأخضر مع منتخب الجزائر الساعة 6:45 مساء الأربعاء، وفي اليوم الرابع للبطولة سيلعب عند الساعة 12:00 مساء الخميس مع منتخب تركيا في آخر مواجهات الدور التمهيدي.وأختار الجهاز الفني لأخضر اليد الذي يشرف عليه المدرب السلوفيني توماز اوكفيرك، القائمة التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعباً وهم: سجاد العرادي، أحمد العبيدي، أحمد آل درويش، أسامة ربيع، محمد السيهاتي، فاضل آل رمضان، عبدالله المرهون، محمد القايد، سلمان المعيني، محمد آل دهيم، مهند آل مسلم، عبدالله الهاشم، عبدالعزيز الحافظ، محمد الصادق، باسل العبدالمحسن، علي السني، مهند السيهاتي، عبدالله السعدون.ويساعد السلوفيني توماز، المدرب الوطني محمد القطان، والتونسي أيمن بن يحيى مدرباً للحراس، والدولي السابق حسين إخوان مديراً للمنتخب، والإداري حسين الخويلدي.// انتهى //10:44ت م0021