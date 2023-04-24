جيزان 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة ، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //10:47ت م0022