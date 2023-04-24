الخرطوم 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، إلى التعامل بإيجابية مع جهود التهدئة بالسودان لتجنيبه نتائج كارثية.وأبرزت تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات حيال انتهاكات طالت عدد من الدبلوماسيين والرعايا الأجانب الساعين في الخروج من السودان.ونشرت صحف الاثنين دعوة المتحدث بـاسـم العملية السياسية في السودان قيادتي الجيش والدعم السريع للجلوس على طاولة تفاوض تضم العسكريين والمدنيين للوصول لحلول دائمة توقف النزاع المسلح وتتوصل لصيغة تضمن السلام والأمن والتداول السلمي للسلطة.وأولت اهتماما بإعلان وزارة الخارجية المصرية أمس إجلاء 436 مصرياً من السودان بالتنسيق مع السلطات السودانية.// انتهى //10:55ت م0024