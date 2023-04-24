الرباط 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن دخول جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وكبريات نقابات العمال أسبوعها الحاسم، حيث يرتقب أن تقدم الحكومة اقتراحاتها بشأن المطالب قبل حلول الأول من مايو المقبل.وتناقلت تصريحات وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي شدد على أنه يتعين أن تكون لإسبانيا أفضل العلاقات مع المغرب، بالنظر للمصالح متعددة الأبعاد التي يتقاسمها البلدان.وسلطت صحف الرباط الضوء على الأوضاع في القدس المحتلة، مع تجدد الاقتحامات الاسرائيلية لباحات المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفطر.وتابعت الأوضاع الميدانية في السودان، حيث دخلت المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، وسط تكثيف العديد من الدول العربية والأجنبية عمليات إجلاء رعاياها من السودان.ولفتت الانتباه إلى تحذيرات منظمات الاغاثة الدولية من وضع كارثي بالسودان، بسبب المخاوف من نفاد الغذاء، وتوقعات بحدوث موجات لجوء كبيرة إلى الدول المجاورة.واهتمت صحف المغرب بالأوضاع الأمنية في مالي، مشيرة إلى إعلان السلطات عن تعرض مطار عسكري وسط البلاد لهجوم انتحاري أسفر عن مقتل نحو تسعة مدنيين، وإصابة 60 آخرين.// انتهى //10:59ت م0026