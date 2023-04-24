جدة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي المزدوج في سيفاري وموردية في وسط جمهورية مالي، والذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ستين شخصاً بجراج.ووصف معالي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، هذه الاعتداءات التي لا تزال تستهدف المواطنين المسالمين، بأنها أعمال مقيتة ، داعيًا إلى وضع حد لهذه الأعمال البشعة.وأكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل مع مالي ودول منطقة الساحل في حربها ضد الإرهاب، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //11:35ت م0028