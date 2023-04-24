القدس المحتلة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن شابًا فلسطينيًا استشهد برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، ولازال الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثمانه، فيما أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام المخيم، مضيفةً أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثالث على التوالي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا وتمنع الفلسطينيين من التنقل.// انتهى //11:35ت م0029