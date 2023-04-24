بروكسل 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسدعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان والتوجه نحو تسوية سياسية سلمية مستدامة تجنب المدنيين السودانيين مزيدًا من المعاناة.وأوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يركز حاليًا على السعي لوقف الأعمال القتالية وبلورة مخرج سلمي للأزمة إلى جانب استمرار إجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي, معربًا عن شكره للأطراف الإقليمية والأوروبية التي أسهمت في عمليات إجلاء رعايا الاتحاد والذين بلغ عددهم نحو ألف شخص حتى الآن.وأشار إلى أنه أجرى اتصالات عدة مع أطراف إقليمية صديقة لتنسيق الجهود للمساعدة في عودة الاستقرار في السودان، مشددًا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية وأن على أطراف الأزمة إنهاء الاقتتال.بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني، أنه أجرى اتصالات مع طرفي الأزمة في السودان، مفيدًا بأن الموقف خطير وأن الحل السلمي هو المخرج للأزمة الراهنة.// انتهى //12:04ت م0031