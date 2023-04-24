سياسي / رئيس وزراء التشيك يزور كازاخستان
الاثنين 1444/10/4 هـ الموافق 2023/04/24 م واس
أستانا 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس
بدأ رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ، اليوم زيارة إلى كازخستان وذلك ضمن جولته الآسيوية التي تشمل 6 دول واستهلها بزيارة الفلبين.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه من المقرر أن يلتقي فيالا خلال هذه الزيارة الرئيس قاسم جومارت توكايف ورئيس الوزراء عليخان سمايلوف، وعدد من المسؤولين في كازاخستان ، لبحث عدد من القضايا من بينها الطاقة والنقل والدفاع والتعاون الصناعي الدفاعي.
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12:06ت م
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