أستانا 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسبدأ رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ، اليوم زيارة إلى كازخستان وذلك ضمن جولته الآسيوية التي تشمل 6 دول واستهلها بزيارة الفلبين.وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه من المقرر أن يلتقي فيالا خلال هذه الزيارة الرئيس قاسم جومارت توكايف ورئيس الوزراء عليخان سمايلوف، وعدد من المسؤولين في كازاخستان ، لبحث عدد من القضايا من بينها الطاقة والنقل والدفاع والتعاون الصناعي الدفاعي.// انتهى //12:06ت م0034