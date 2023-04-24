دكا 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسأدى محمد شهاب الدين اليوم اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لبنغلاديش لمدة خمس سنوات، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالحميد.وشهدت رئيسة البرلمان البنغالي شيرين شارمين شودري، أداء شهاب الدين اليمين الدستورية في قصر بانجابابان الرئاسي في دكا، ليصبح الرئيس الثاني والعشرين لبنغلاديش.وكان شهاب الدين، مرشح حزب (رابطة عوامي) الحاكم، قد اُنتخب رئيسًا في الـ13 من شهر فبراير الماضي.// انتهى //13:16ت م0037