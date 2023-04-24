بيروت 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسقدَّم وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب شكره لقيادة المملكة على التسهيلات والمساعدة التي قدمتها لإجلاء المواطنين اللبنانيين من السودان، واستقبالهم كضيوف للمملكة في مدينة جدة، تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم.كما قدم شكره لسمو وزير الخارجية ولسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على ما قدموه من تسهيلات لتأمين وصول اللبنانيين إلى المملكة بأمان.// انتهى //13:56ت م0038