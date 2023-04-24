الرباط 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسأكّدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو "، التزامها بتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف، من أجل ترسيخ قيم التعايش وقبول الاختلافات الثقافية؛ للإسهام في تحقيق السلام العالمي، والعيش في مجتمعات آمنة ومزدهرة.وشددت المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، الذي يخلده العالم في 24 أبريل من كل عام، على حرصها على مواصلة العمل المشترك والتعاون مع شركائها الدوليين، للإسهام في الحفاظ على لحمة النسيج الاجتماعي، وتعزيز قيم التضامن بين المجتمعات بالعالم الإسلامي وخارجه، من خلال مد جسور الشراكة البناءة الملموسة مع مختلف دول العالم.كما أشارت "الإيسيسكو" بالمناسبة إلى المبادرات والبرامج التي نفذتها في هذا الصدد والتي تتماشى مع مبادئ واتفاقيات الأمم المتحدة، وتشجيع الدبلوماسية من أجل جعل التنوع الثقافي حافزاً لتحقيق التماسك المجتمعي والانسجام بين الحضارات.// انتهى //17:11ت م0044