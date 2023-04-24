الجزائر ٠٤ شوال ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ م واسأعلنت الجزائر اليوم إطلاق عملية إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، ورعاياها المقيمين والراغبين في المغادرة .وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان ، بأنه تم توفير جميع الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية التي بدأت اليوم الاثنين، داعية في الوقت نفسه المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع بعثتها بالخرطوم من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.// انتهى //17:22ت م0045