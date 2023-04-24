عام / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
الاثنين 1444/10/4 هـ الموافق 2023/04/24 م واس
جدة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الثلاثاء الموافق 5 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
17:29ت م
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