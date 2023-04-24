جيزان 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واساستقطبت الحدائق العامة بمنطقة جازان مرتاديها في العيد السعيد، في ظل مواصلة أمانة المنطقة جهودها لتأهيل أكثر من 209 حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء للارتقاء بالعنصر الجمالي والترفيهي.وتمكنت من تنفيذ خطتها لموسم عيد الفطر المبارك، المشتملة على تهيئة مثل هذه المرافق والمتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم ، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، مع رفع وتيرة العمل بهذه المرافق.وجهزت الأمانة ضمن خطتها الجلسات والممرات ، وألعاب الأطفال ، إضافة للأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، مع الاستمرار في تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء.// انتهى //19:16ت م0049