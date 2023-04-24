القدس المحتلة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واساستشهد فلسطيني اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أنَّ قوات الاحتلال فتحت نيرانها على فلسطيني في الثلاثينيات من عمره، من بلدة بيت صفافا في القدس، مما أدّى إلى استشهاده على الفور.وفي مخيم عقبة جبر بأريحا ، استشهد فلسطيني في وقت سابق اليوم، ، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 102 شهيد.// انتهى //19:47ت م0054