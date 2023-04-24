إسلام آباد 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسأعرب دولة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية وجمهوريتي مصر وتركيا، على المساعدة في إجلاء الباكستانيين العالقين في السودان.جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد، موضحاً أن شهباز شريف يشرف شخصياً على عمليات إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان بعد تدهور الوضع الأمني فيه.وأضاف البيان، أنه يتم تنفيذ خطة الطوارئ الحكومية للإجلاء الآمن للباكستانيين من السودان، حيث تم حتى الآن إجلاء نحو 427 باكستانياً من السودان وتم نقلهم بأمان إلى أماكن آمنة، تمهيداً لإعادتهم إلى باكستان عبر رحلات جوية خاصة، فيما تقدم الدول الصديقة والبعثات الباكستانية في المنطقة المساعدة في إجلاء الباكستانيين.// انتهى //19:48ت م0056