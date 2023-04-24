بروكسل 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسقدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، اليوم، أوراق اعتمادها لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل.ونقلت السفيرة الجديع، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أشاد رئيس المجلس الأوروبي بالنهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة، ورؤيتها الطموحة 2030، ونوعية العلاقات السعودية ـ الأوروبية.بدورها أشادت السفيرة الجديع، بتميز العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وأنها في تطور مستمر في جميع الميادين وعلى الأصعدة كافة.// انتهى //19:54ت م0057