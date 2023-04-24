الباحة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واساحتفل أهالي محافظة المخواة أمس بعيد الفطر المبارك‬ بمقر المهرجان الشتوي الذي أقامته بلدية المخواة بالتعاون مع الغرفة التجارية بحضور وكيل محافظة المخواة محمد بن علي الزهراني‬.وتخلل الحفل العديد من الفعاليات المنوعة والعروض الشعبية والمسابقات الترفيهية ابتهاجاً بالعيد السعيد ،كما تم ‬توزيع الورود والهدايا والألعاب على الأطفال، حيث شهدت المحافظة حضوراً واسعاً من الأهالي والزوار الذي استمتعوا بفعاليات الاحتفال بالعيد والأجواء الربيعية التي شهدتها المحافظة .‫// انتهى //19:57ت م0060