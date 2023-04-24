سياحة وترفيه / أهالي محافظة المخواة يحتفلون بعيد الفطر المبارك
الاثنين 1444/10/4 هـ الموافق 2023/04/24 م واس
الباحة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس
احتفل أهالي محافظة المخواة أمس بعيد الفطر المبارك بمقر المهرجان الشتوي الذي أقامته بلدية المخواة بالتعاون مع الغرفة التجارية بحضور وكيل محافظة المخواة محمد بن علي الزهراني.
وتخلل الحفل العديد من الفعاليات المنوعة والعروض الشعبية والمسابقات الترفيهية ابتهاجاً بالعيد السعيد ،
كما تم توزيع الورود والهدايا والألعاب على الأطفال، حيث شهدت المحافظة حضوراً واسعاً من الأهالي والزوار الذي استمتعوا بفعاليات الاحتفال بالعيد والأجواء الربيعية التي شهدتها المحافظة .
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19:57ت م
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