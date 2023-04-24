سياحة وترفيه / أهالي محافظة المخواة يحتفلون بعيد الفطر المبارك

الاثنين 1444/10/4 هـ الموافق 2023/04/24 م واس
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الباحة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس
احتفل أهالي محافظة المخواة أمس بعيد الفطر المبارك‬ بمقر المهرجان الشتوي الذي أقامته بلدية المخواة بالتعاون مع الغرفة التجارية بحضور وكيل محافظة المخواة محمد بن علي الزهراني‬.
وتخلل الحفل العديد من الفعاليات المنوعة والعروض الشعبية والمسابقات الترفيهية ابتهاجاً بالعيد السعيد ،
كما تم ‬توزيع الورود والهدايا والألعاب على الأطفال، حيث شهدت المحافظة حضوراً واسعاً من الأهالي والزوار الذي استمتعوا بفعاليات الاحتفال بالعيد والأجواء الربيعية التي شهدتها المحافظة .
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19:57ت م
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