الدمام 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واساختتمت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة رأس تنورة أمس، فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك تحت شعار (عيدنا فرحة)، بالعديد من البرامج والفعاليات المميزة التي استحوذت على إعجاب أكثر من 6400 من أهالي المحافظة.وتفاعل الزوار مع ما تم تقديمه من فعاليات وعروض فلكلورية، شملت ألعابا شعبية، وفرق فلكلور شعبية، ومسابقات، وجوائز متنوعة، وأركانا للأطفال، وتم توزيع 1500 لعبة وهدية بمناسبة العيد، كما تم تخصيص بوثات للأسر المنتجة التي تنوعت في معروضاتها من تقديم الطعام والحلويات والأعمال اليدوية والتراثية.وأكدت الأمانة حرصها على إقامة الفعاليات في الأعياد لمشاركة المجتمع الأفراح وإدخال البسمة على وجوه الجميع، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وخلق أجواء البهجة والسعادة للمواطنين والمقيمين من خلال إقامة وتطوير الفعاليات في المستقبل مما يسهم في دعم السياحة والترفيه وتحسين جودة الحياة.// انتهى //20:09ت م0061