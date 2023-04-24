سكاكا 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف واجب العزاء لأسرة السطام في وفاة الأديب إبراهيم بن خليف السطام أحد أعيان المنطقة – رحمه الله- .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم، مع ابن الفقيد خالد ، داعياً الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جهته أعرب ابن الفقيد خالد بن إبراهيم السطام باسمه وباسم أقارب وأبناء الفقيد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تعزيته التي خففت مصابهم، سائلاً الله أن يجعل ما قام به سموه في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب.// انتهى //20:25ت م0062