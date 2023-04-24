الباحة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسقام محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري بزيارة المرضى المنومين بالمستشفى العام في المحافظة ومعايدتهم والاطمئنان على صحتهم وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .كما نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن دور المستشفى في تقديم الرعاية الصحية العالية للمرضى والمراجعين عبر الكوادر الطبية والتمريضية .‫ // انتهى //20:37ت م0063