الدمام 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسشهدت الواجهات البحرية والمتنزهات بالمنطقة الشرقية، توافد العديد من الزوار برفقة أطفالهم للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تشهدها المنطقة، للاحتفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك.ورصدت عدسة "واس" مظاهر فرحة الأطفال وابتهاجهم بصحبة عائلاتهم من خلال تواجدها في فعاليات العيد بالمنطقة، حيث كانت الابتسامة حاضرة في نفوس الجميع.// انتهى //20:41ت م0065