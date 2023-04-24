إسلام آباد 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسلقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين معظمهم من رجال الشرطة اليوم بتفجيرين استهدفا مركزاً لقوة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بلدة "كبل" بمنطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.وأوضح قائد شرطة المنطقة شفيع الله غندابور في تصريح صحفي أن الانفجارين وقعا بشكل متزامن، ما أدى إلى انهيار مبنى مركز الشرطة المستهدف جزئياً، مضيفا ًأنه تم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة التي أعلنت حالة الطوارئ.من جانبه دان وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله وقوع التفجيرين في وادي سوات، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا.// انتهى //20:50ت م0066