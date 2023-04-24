مكة المكرمة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة فعاليات احتفالات أهالي مكة المكرمة بعيد الفطر في حديقة بحرة، بمشاركة وحضور من محافظة بحرة .وشهدت الاحتفالات إقبالا وتفاعلا وعروضا للفنون الشعبية وتقديم للجوائز الفورية ، تخللتها فقرات شيقة وأنشطة متنوعة ومسرح تفاعلي للأطفال.وكانت أمانة العاصمة المقدسة أطلقت فعاليات احتفالات أهالي مكة المكرمة بالعيد في حديقة الأراك بحي النسيم ، حيث تميزت الفعاليات بفقرات متنوعة ومسابقات وسط أجواء ممتعة ومميزة تلبي رغبات الجميع .// انتهى //21:32ت م0069