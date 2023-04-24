سياحة وترفيه / أمانة العاصمة المقدسة تواصل فعاليات الاحتفالات بعيد الفطر في حديقة بحرة
الاثنين 1444/10/4 هـ الموافق 2023/04/24 م واس
مكة المكرمة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس
واصلت أمانة العاصمة المقدسة فعاليات احتفالات أهالي مكة المكرمة بعيد الفطر في حديقة بحرة، بمشاركة وحضور من محافظة بحرة .
وشهدت الاحتفالات إقبالا وتفاعلا وعروضا للفنون الشعبية وتقديم للجوائز الفورية ، تخللتها فقرات شيقة وأنشطة متنوعة ومسرح تفاعلي للأطفال.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة أطلقت فعاليات احتفالات أهالي مكة المكرمة بالعيد في حديقة الأراك بحي النسيم ، حيث تميزت الفعاليات بفقرات متنوعة ومسابقات وسط أجواء ممتعة ومميزة تلبي رغبات الجميع .
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21:32ت م
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