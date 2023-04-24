الباحة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واساستقبل محافظ المندق قاسم بن سعيد آل محسن المهنئين بعيد الفطر المبارك من الأهالي والمشائخ ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة فيما نقل لهم تهاني سمو أمير منطقة الباحة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.من جهة أخرى، زار محافظ المندق المرضى المنومين بمستشفى المندق العام، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، حيث رافقه عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، مؤكداً على مدير ومنسوبي المستشفى بذل الجهود كافة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل.// انتهى //21:47ت م0073