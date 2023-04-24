الباحة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسزار محافظ القرى هزاع بن ناصر بن قرملة المرضى المنومين بالمستشفى العام في المحافظة؛ لمعايدتهم والاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل.ونقل بن قرمله تحيات سمو أمير منطقة الباحة، مستمعاً لشرح عن دور المستشفى في تقديم الرعاية الصحية العالية للمرضى والمراجعين عبر الكوادر الطبية والتمريضية .// انتهى //21:51ت م0075