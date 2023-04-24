هلسنكي 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسقدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة لدى جمهورية فنلندا، لفخامة الرئيس ساولي نينستو، رئيس جمهورية فنلندا.ونقلت السفيرة خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته.// انتهى //22:36ت م0077