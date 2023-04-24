رياضي / النصر يودع كأس الملك والوحدة إلى النهائي لمواجهة الهلال
الاثنين 1444/10/4 هـ الموافق 2023/04/24 م واس
الرياض 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واس
انتهت المواجهة الحاسمة والمثيرة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي لعبت مساء اليوم في ملعب الأول بارك بين النصر والوحدة بنتيجة (1-0)، ليتأهل الوحدة إلى نهائي البطولة لمواجهة الهلال.
وسجل هدف الوحدة الوحيد، جون دافيد بيجويل في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، ليخرج النصر بهذا الهدف خاسراً المباراة والتأهل لنهائي البطولة.
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23:07ت م
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