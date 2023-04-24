الرياض 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسانتهت المواجهة الحاسمة والمثيرة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي لعبت مساء اليوم في ملعب الأول بارك بين النصر والوحدة بنتيجة (1-0)، ليتأهل الوحدة إلى نهائي البطولة لمواجهة الهلال.وسجل هدف الوحدة الوحيد، جون دافيد بيجويل في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، ليخرج النصر بهذا الهدف خاسراً المباراة والتأهل لنهائي البطولة.// انتهى //23:07ت م0080