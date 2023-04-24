الباحة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسشهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد شملت مدينة الباحة، وعددا من محافظاتها والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.ونبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.// انتهى //23:09ت م0082