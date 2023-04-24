أبها 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسنظمت محافظة رجال ألمع اليوم احتفالاً تحت عنوان "عيد الأجاويد"، وذلك بالقرية التراثية، والتي اشتمل على عروض فلكلورية وترفيهية.وقدّم محافظ رجال المع الحسن عبدالخالق الحفظي الشكر لسمو أمير منطقة عسير على إطلاقه لمبادرة "أجاويد" التي تضم ثلاثة مسارات هي القوة والعطاء والوعي، وأسهمت منذ انطلاقها في مطلع شهر رمضان المبارك المنصرم في تنظيم فعاليات نوعية بمشاركة الأهالي في المحافظة، حيث وحّدت الجهود وخلقت روح المنافسة بين الجميع في العمل التطوعي.كما تضمن الحفل تقديم عددٍ من الفقرات الحوارية والشعرية، وعرض فيلم وثائقي، وأوبريت من تقديم فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث، إضافة إلى مسرح للطفل الذي تم من خلاله تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات.// انتهى //23:15ت م0086