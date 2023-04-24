جدة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسجذبت فعالية عيدنا فرحة، التي تقيمها بلدية غميقة بمحافظة الليث في منتزه الماء الحار بغميقة، الأهالي والأطفال وزوار المنتزه من خارج المحافظة على حد سواء، حيث استقطبت الفعالية أكثر من 5000 زائر على مدى يومين.ووفّرت البلدية جلسات مخصصة لجميع الفئات العمرية وللعوائل، كما أقامت برامج متنوعة شيقة وهادفة للأطفال، إضافه إلى توفر ركن للألعاب الحركية والهوائية وأكشاك للأسر المنتجة.وأكدت البلدية أن الفعالية أقيمت بشراكة مع جمعية التنمية وجمعية البر بغميقة، مشيرةً إلى أنه خصص العديد من الألعاب المتنوعة الهادفة للأطفال بالمجان، وفعالية المسرح الذي استقطب الأطفال أيضاً، حيث يقام فيه العديد من البرامج والمسابقات المتنوعة والهادفة.// انتهى //23:16ت م0087