الرياض 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسشهدت الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية بالرياض إقبالاً كثيفا من الأهالي والزوّار احتفاءً بعيد الفطر المبارك في 8 مواقع بالعاصمة، التي نظمته أمانة منطقة الرياض وذلك لمدة ثلاثة أيام العديد الفعاليات بهدف مشاركة السكان والزوّار فرحتهم، وإضفاء أجواء احتفائية لكافة الأحياء.واستمتع الزوار بالمظاهر الجمالية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة التي تعزز البهجة في نفوس الصغار والكبار بالترفيه عنهم بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المتعددة، والعروض المشوقة والممتعة، من خلال العروض المسرحية، والخيام الشعرية، والجلسات العربية، وتذوق المأكولات الشعبية، إلى جانب منطقة الأطفال وركن للتصوير، كما صاحبت الفعاليات العرضة النجدية.وشملت المواقع التي حددتها الأمانة حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، حديقة عكاظ، ساحة الدوح، حديقة النخيل مخرج 2، إلى جانب حديقة عليشة، حديقة حي الندي، الحائر المنطقة الإدارية، وحديقة النظيم.يُذكر أن فعاليات الأمانة جاءت بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز مظاهر الاحتفال والفرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير وجهات متعددة للسكّان وزوّار المدينة لقضاء أوقات ممتعة احتفاء بالعيد المبارك.// انتهى //23:21ت م0088