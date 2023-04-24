القاهرة 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واستستضيف مصر بطولة أفريقيا لكرة السلة، أكبر حدث عالمي لألعاب الصالات، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة NBA، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل.ويشارك في البطولة ١٢ فريقًا أفريقيًا مقسمين إلى مجموعتين، الأولى مجموعة "النيل" التي تضم فرق الأهلي المصري، وكيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.كما تضم المجموعة الثانية "الصحراء" حامل اللقب الاتحاد المنستيري، وستاد مالي المالي، وكوارا فالكون النيجيري، وإيه آس دوان السنغالي، وأبيدجان الإيفواري، وإنيرجي الرواندي.وتضم كل مجموعة 6 فرق، يصعد منها 4 فرق إلى دور الثمانية الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب، فيما تُقام البطولة من بداية الدور ربع النهائي في "كيجالي برواندا".//انتهى//23:39ت م0090