عرعر 04 شوال 1444 هـ الموافق 24 أبريل 2023 م واسنفذّت جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، فعالية "عيدنا فرحة لكبار السن" احتفاءً في عيد الفطر المبارك، وذلك في حديقة الزهور بعرعر.وشملت الفعالية على مسابقات حركية وثقافية، حيث أوضحت الجمعية أن هذه الفعاليات تعزز من دورها في المشاركة الاجتماعية بالمنطقة، وهي أحد أهداف برنامج جودة الحياة للنهوض برفاهية المجتمع.// انتهى //23:44ت م0093